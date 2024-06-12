ارتفاع أعداد الوفيات .. مشاهد جديدة من فاجعة الكويت

الوكيل الإخباري- تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، اليوم الأربعاء، مقاطع فيديو لحريق منطقة المنقف في الكويت.
وافادت وسائل اعلام كويتية بارتفاع اعداد الوفيات الى 45 شخصًا واصابة العشرات، إثر اندلاع حريق في مبنيين سكنيين بمنطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، جنوب الكويت.
وقال مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية الكويتية، اللواء عيد راشد العويهان، في تصريحات نقلتها وزارة الإعلام إن الحريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف، معلنًا تمكن قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصًا في حصيلة أولية.
وأوضح في وقت سابق أن فرق الإنقاذ عثرت على "35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، كما نقلت 15 مصابًا إلى أحد المستشفيات، توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى".
🔴 #الكويت.. 🇰🇼— تركي التميمي ١٧٢٧م (@bluetato10) June 12, 2024
▪️وفاة أكثر من 35 شخص وإصابة العشرات في حريق بناية مكونة من 6 طوابق في منطقة #المنقف
▪️الأسباب الأولية تشير الى سوء تخزين في الطابق الأرضي pic.twitter.com/SywFGeoh3f
June 12, 2024
بداية اندلاع #حريق_المنقف#المنقف pic.twitter.com/RDEVsUTwQY— شبكة الكويت (@NetworkKw) June 12, 2024