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الأربعاء، 25-01-2023 04:01 م

استخراج كتلة من الشعر وزنها 3 كغم من معدة فتاة في موسكو

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الوكيل الإخباري - أجرى أطباء مستشفى مدينة شيلكوفو في مقاطعة موسكو عملية جراحية لفتاة واستخرجوا من معدتها كتلة من الشعر وزنها 3 كلغم .

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وتشير وكالة أنباء "موسكفا" الروسية، إلى أن الفتاة (21 سنة) راجعت المستشفى وهي في حالة يرثى لها، وكانت تعاني من آلام في منطقة البطن ومن الغثيان والتقيؤ بعد تناول الطعام. وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة اكتشف الأطباء وجود قرح نازفة وكتلة كبيرة من الشعر في معدتها. واتضح لاحقا أنها كانت خلال فترة طويلة تأكل شعرها.


ويذكر أن هذه الفتاة سبق أن خضعت لعملية جراحية لنفس السبب، وهي مصابة بمرض أكل الشعر Trichophagia الذي يصاحبه نتف الشعر، الذي يسبب تكون كتلة كبيرة من الشعر في المعدة أو الأمعاء.

 

ووفقا للجراح ألكسندر بوليتشيف، أجرينا عملية جراحية ناجحة للفتاة تضمنت فتح البطن والمعدة واستأصلنا القرح واستخرجنا كتلة من الشعر وزنها 3 كلغ. وبعد شفائها وإعادة تأهيلها سنوصي بضرورة خضوعها لدورة علاج نفسي.

 

 




 

 


 

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