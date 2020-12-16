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الأربعاء، 16-12-2020 01:32 م

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في الصين

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الوكيل الإخباري _ اكتشف فريق من الباحثين الأثريين الدوليين مجموعة من آثار أقدام الديناصورات في منطقة التبت جنوب غرب الصين.

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وقد عثر الفريق المكون من خبراء من الصين والولايات المتحدة وألمانيا على نحو 99 من آثار الأقدام في أحجار رملية في مدينة تشامدو .


يعتقد أن آثار الأقدام المكتشفة والتي يتراوح طولها بين 22 إلى99.3 سنتيمترا قد تركتها ديناصورات “الصربوديات” كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم في العصر الجوراسي الأوسط. الذي يمتد لأكثر من 140 مليون سنة .


واشار الخبراء الى ان طول هذه الديناصورات بـ 22 و10 و5 أمتار على التوالي.


المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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