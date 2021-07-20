الأمير هاري ينشر مذكراته نهاية 2022

الوكيل الإخباري - قالت دار نشر بنجوين راندوم هاوس في بيان، يوم الإثنين، إن الأمير هاري حفيد ملكة بريطانيا يكتب مذكراته وإنها ستُنشر في أواخر عام 2022.





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وأضافت أن الكتاب "المفعم بالمشاعر الصادقة" سيقدم "سردا مميزا للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تكوينه".



وتنحى هاري وزوجته ميجان، اللذان كانا يُعرفان باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في مطلع عام 2020 ويعيشان في كاليفورنيا مع طفليهما.

وأثار الزوجان الصدمة في أروقة العائلة البريطانية المالكة من خلال مقابلة لهما في مارس/آذار مع المذيعة أوبرا وينفري حيث اتهمت ميجان فردا في العائلة بإثارة مخاوف تتعلق بمدى سمرة ابنها عندما كان لا يزال جنينا وكذلك بدفعها إلى شفا الانتحار.



وقال هاري إنه يكتب مذكراته "ليس بصفة الأمير التي وُلدت عليها ولكن بصفتي الشخصية التي أصبحت عليها الآن".



وأضاف في بيان: "أتمنى أن أساهم من خلال سرد حكايتي، النجاحات والإخفاقات والأخطاء والدروس المستفادة، في توضيح أننا، وبغض النظر عن المكان الذي أتينا منه، نتشارك في أمور أكثر بكثير مما نعتقد".



وذكرت دار نشر بنجوين راندوم هاوس أن الكتاب سيتناول طفولة هاري وخدمته العسكرية بما في ذلك الفترة التي قضاها على جبهة القتال في أفغانستان وحياته كزوج وأب.



ولم يتم الكشف عن البنود المالية لكن دار النشر قالت إن هاري سيتبرع بالإيرادات للأعمال الخيرية.

المصدر - العين الإخبارية