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السبت، 25-09-2021 09:41 ص

السجن 8 سنوات لسارق لوحتي فان جوخ وهالس في هولندا

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الوكيل الإخباري - قضت محكمة هولندية، أمس، بسجن رجل ثمانية سنوات، لإدانته بسرقة لوحتين لفنسنت فان جوخ وفرانس هالس.

وقالت المحكمة إن الرجل سرق اللوحتين من متحفين العام الماضي ولم يتم العثور على أي منها حتى الآن.

وكان للوحتين قيمة مرتفعة للغاية، وقدَّرت المحكمة قيمة لوحة فرانس هالس بـ16 مليون يورو (18.7 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن «هاتين اللوحتين جزء من التراث الثقافي للبلاد، وهما مهمتان للأجيال الحالية والمستقبلية».

وكشفت اختبارات الحمض النووي أن الرجل كان في موقعي الجريمتين، ما يثبت أنه كان مسؤولاً عن السرقتين.

يُذكر أن الرجل لديه سجل جنائي لسرقة أعمال فنية مماثلة، إلا أنه نفى الاتهامات الموجَّهة إليه.

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المصدر - البيان 

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