السبت 04-09-2021
الوكيل الاخباري

أنشطة اقتصادية معفاة من الرسوم الجمركية والضريبة

كورونا يحصد أرواح 658 ألف شخص في الولايات المتحدة.. وقائمة بضحايا دول أخرى

أسعار الذهب السبت 4/9/2021

نهال عنبر تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل ماهر سليم

تحذير أمني للأردنيين

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

دعوة ترودو لإجراء انتخابات مبكرة في كندا انقلبت عليه عكسيا

أجواء صيفية اعتيادية السبت

مشادة كلامية تتسبب بمقتل زوجة أمام أطفالها في مصر

واشنطن: لا يمكن انتظار إيران إلى الأبد حتى تستأنف المحادثات النووية

السبت، 04-09-2021 09:03 ص

القبض على سعودي سرق 30 ألف ريال وسطا على منزل في حائل

m-30


الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على مواطن ارتكب جريمة سرقة مبلغ "30,000" ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته في منطقة حائل. 

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

اضافة اعلان


وأصاف أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
اغاففا

بعد 76 عاما.. علماء يقتربون من فك لغز مثلث برمودا المحير

1350420

علماء آثار في فرنسا ينقبون داخل معسكر اعتقال نازي سابق

image

رائد فرنسي توما بيسكيه يقرأ نص إملاء من الفضاء

165513_1_1597914231

مشادة كلامية تتسبب بمقتل زوجة أمام أطفالها في مصر

ن٣

انفجار صاروخ ألفا المتجه للفضاء - صور

1-1461253

مسبار ناسا يجمع أول عينة صخرية من المريخ لإعادتها للأرض

أخبار متعلقة
6123ce394c59b7095b7cf4db

القبض على أخطر عصابة لسرقة البنوك في مصر

download

والدة شخص شارك في أحداث الكابيتول تتسبب بإلقاء القبض عليه عن طريق 'فيسبوك'