القبض على سعودي سرق 30 ألف ريال وسطا على منزل في حائل

الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على مواطن ارتكب جريمة سرقة مبلغ "30,000" ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته في منطقة حائل.



وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل المقدم سامي الشمري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر ، ارتكب جريمة سرقة مبلغ (30,000) ريال من أحد المحال التجارية، والسطو على منزل وسرقته،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

اضافة اعلان



وأصاف أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر - البيان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة