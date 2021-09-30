الخميس 30-09-2021
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الخميس، 30-09-2021 09:27 ص

الصين تكشف عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة

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الوكيل الإخباري - كشفت الصين مؤخرا عن طائرة كهربائية ذكية ذاتية القيادة، مخصصة للنقل الجوي.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية أن طائرة "ايهانغ VT-30" الذكية ذاتية القيادة خرجت إلى الأضواء في 27 سبتمبر الجاري بمدينة تشوهاي جنوبي الصين، وهي طائرة مصممة للنقل الجوي بين المدن.

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وتعتمد الطائرة على هيكل جناح مركب، مع 8 مراوح وزوج من الأجنحة الثابتة موزعة على كلا الجانبين، ومروحة دفع في الذيل، وهي طائرة تتسع لراكبين.


ووفقًا للتقارير، يقدر مدى ملاحة الطائرة 300 كيلومتر، ويمكن للبطارية العمل لـ 100 دقيقة من الملاحة المتواصلة، مما يوفر طيرانًا آمنًا وذكيًا وإدارة الكتلة وأقل ضوضاء.

 

المصدر - البيان 

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