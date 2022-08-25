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الخميس، 25-08-2022 09:55 ص

الكشف عن لغز ارتباط القهوة بالتدخين

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الوكيل الإخباري-لطالما ارتبط فنجان القهوة لدى الصباح مع إدمان السجائر لدى المدخنين، وسط تساؤل عن سبب هذا الارتباط الذي يجعل الأمرين متلازمين.

وللإجابة على هذا التساؤل، تابع باحثون أميركيون من جامعة فلوريدا، مركبين في القهوة يؤثران بشكل مباشر على مستقبلات النيكوتين في الدماغ.

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وقال مؤلف الدراسة روجر بابكي، أستاذ علم العقاقير في كلية الطب بجامعة فلوريدا: "تساءلت كثيرا عن سبب تلازم العادتين. كثير من المدخنين يبحثون عن القهوة في الصباح. أردنا أن نعرف ما إذا كانت هناك أشياء في القهوة تؤثر على مستقبلات النيكوتين في الدماغ".

ووفقا لوكالة "يو بي آي" للأنباء فقد طبّق الباحثون محلول قهوة محمص داكن على الخلايا التي تنبعث منها مستقبلات النيكوتين لدى فئران.

وخلص الباحثون إلى أن مركبا عضويا في القهوة قد يساعد في استعادة الخلل الوظيفي للمستقبلات الذي يؤدي إلى الرغبة الشديدة في النيكوتين لدى المدخنين.

ونشرت جامعة فلوريدا نتائج بحثها في دورية "نيورو فارماكولوجي"، علما أن الباحثين أكدوا على ضرورة إجراء المزيد من البحوث على نطاق واسع، وتطبيقها على البشر.

 

سكاي نيوز

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