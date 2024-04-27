اربد: 1374 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي التابع لبلدية اربد الكبرى، اليوم السبت، 1374 طنا.

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وقال مدير السوق المركزي في بلدية اربد الكبرى المهندس ربيع الروسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في اربد من الخضار 849 طنا، و208 أطنان فواكه، و33 طن ورقيات، و66 طنا بين الفواكه والخضار، و218 طنا من مواد مثل الفراولة والشمام والبطيخ وغيرها.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي اربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10-20 قرشا والبصل الناشف 16-40 قرشا والثوم 150-225 قرشا والبطاطا 35-50 قرشا والبندورة 12-20 قرشا والخيار 14-20 قرشا والزهرة 14-25 قرشا والبطيخ 17-25 قرشا والشمام 20-40 قرشا.