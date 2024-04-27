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السبت، 27-04-2024 12:32 م

فحص يكشف التهاب مفصل الركبة قبل تشخيصه بسنوات

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الوكيل الإخباري - أفاد باحثون في جامعة ديوك أن اختباراً للدم تم تطويره، نجح في التنبؤ بالتهاب مفاصل الركبة، قبل 8 سنوات على الأقل من ظهور علامات المرض على الأشعة السينية.

وقالت فيرجينيا بايرز كراوس الباحثة الرئيسية: "في الوقت الحالي، يجب أن نحصل على أشعة سينية غير طبيعية لإظهار دليل واضح على التهاب مفاصل الركبة، وبحلول الوقت الذي يظهر فيه على الأشعة، يكون المرض قد تقدم".

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، تحقق الباحثون من دقة اختبار الدم، الذي يحدد المؤشرات الحيوية الرئيسية لالتهاب المفاصل.


وقام الباحثون بتحليل مصل 200 امرأة، تم تشخيص نصفهن بالالتهاب المفاصل، والنصف الآخر دون المرض.


ووجد البحث أن عدداً صغيراً من المؤشرات الحيوية في اختبار الدم نجح بتمييز النساء المصابات بالتهاب المفاصل في الركبة عن غير المصابات به، وتم رصد هذه المؤشرات قبل سنوات من تشخيص المرض بواسطة الأشعة السينية.


وتوفر النتائج دليلاً على إمكانية رصد تشوهات المفصل مبكراً من خلال الدم، وليس الأشعة.


وهشاشة العظام هو الشكل الأكثر شيوعاً لالتهاب المفاصل، ويسبب آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة.

 

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