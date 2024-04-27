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السبت، 27-04-2024 12:24 م

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34388

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الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34,388، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 77,437 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيا ، وإصابة 69 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.



 




 

 


 

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