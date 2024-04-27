القبض على مرتكبي جريمة قتل أردني في روسيا والخارجية تتابع

الوكيل الإخباري

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- تتابع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مقتل مواطن أردني في مدينة فولغوغراد الروسية فجر اليوم السبت.وأوضح مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير د.سفيان القضاة بأن السلطات الأمنية المختصة في روسيا قد ألقت القبض على مرتكبي الجريمة، وأن السفارة الأردنية في موسكو تتابع التحقيقات مع السلطات الروسية المختصة للوقوف على مجريات الجريمة.وأضاف السفير القضاة بأن السفارة الأردنية في موسكو قد باشرت باتخاذ الإجراءات الرسمية المطلوبة والمتعلقة بنقل الجثمان إلى الأردن وبالتنسيق مع ذوي المرحوم، لنقل الجثمان بعد انتهاء التحقيقات.وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لعائلة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.