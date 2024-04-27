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السبت، 27-04-2024 12:24 م

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالشونة الجنوبية

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الوكيل الإخباري - أزالت سلطة وادي الأردن، اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله في لواء الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

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وقامت مديرية اعتداءات شمال البحر الميت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة بإزالة "برابيش" عدد 18 بأقطار واطوال مختلفة لسحب المياه بطريقة غير مشروعة لري قطع أراض خارج مشروع الري، وليس لها حقوق مائية، مشيرة إلى أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول.


وتأتي هذه الحملات استمرارا لوقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة وتقليل الفاقد، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

 




 

 


 

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