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الأحد، 09-10-2022 01:15 م

بمشاركة 200 شخص.. قتل نمر افترس 9 أشخاص في الهند-صورة

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الوكيل الإخباري - قُتل نمر لُقّب بـ"آكل البشر في تشامباران" على يد الشرطة الهندية بعدما تسبب بمقتل تسعة أشخاص على الأقل، خلال عملية كبيرة شارك فيها 200 شخص بعضهم كان يتنقل على ظهر الفيلة، على ما أعلن مسؤولون الأحد.

وزرع الحيوان الرعب بين السكان في محيط محمية فالميكي للنمور في تشامباران بشرق الهند، وتسبب بمقتل ستة أشخاص على الأقل لمدة شهر بينهم امرأة وابنها البالغ ثماني سنوات يوم السبت.

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حتى قبل حالتي الوفاة الأخيرتين، وصفت السلطات النمر - الذي يُعتقد أنه ذكر في الثالثة أو الرابعة من العمر - بأنه "آكل للبشر"، ما يعني أنه يمكن القضاء عليه.

وأوضح قائد الشرطة المحلية كيران كومار، أن "فريقين دخلا الغابة على ظهر اثنين من الفيلة بعد ظهر يوم السبت، وانتظر ثالث في النقطة التي كنا نعتقد أن النمر سيخرج منها، وأطلقنا النار لقتله هناك".


وقال كومار إنه فيما كان القرويون يضربون حاويات صفيح، احتاج الفريق المكون من ثمانية قناصين وحوالي 200 عضو من إدارة الغابات إلى ما يقرب من ست ساعات لإكمال العملية.

 

 

 

 

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