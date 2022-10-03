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الإثنين، 03-10-2022 04:04 م

ولاية هندية تحظر كلمة 'مرحبا' لسبب غريب

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الوكيل الإخباري - قررت ولاية هندية "حظر" كلما "هيلو" أو "مرحبا" باللغة الإنجليزية، لأنها بسيطة جدا ولا تحمل معنى قوي ولا تؤجج المشاعر، في قرار حكومي غريب.

وطُلب من موظفي الخدمات المدنية في ولاية ماهاراشترا الهندية، التوقف عن قول "مرحبا .

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حكومة الولاية، التي قالت إن كلمة "مرحبا" تحمل نزعة غربية وسطحية، أخبرت موظفي الخدمة المدنية أنه ينبغي عليهم تحية الجمهور بـعباراة "فاندي ماتارام"، التي تعني "أنا أنحني لك، يا وطن".


وتم طرح هذا الاقتراح في البداية من قبل وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونغانتيوار، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية مؤخرا. ثم تراجع لاحقا وقال إنه يمكن استخدام أي كلمة معادلة تعكس القومية.

 

سكاي نيوز

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