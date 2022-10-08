السبت 08-10-2022
الوكيل الاخباري

لحظة انفجار في جسر يربط روسيا بالقرم - فيديو

الصحة تُعلن عن مراكز فحص كورونا اليوم

مفتي عام المملكة يهنئ بالمولد النبوي

مطالب بتفعيل نظام استعمال الأراضي في المملكة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

التربية تنعى الطالب قيس القراله

انخفاض أسعار البندورة محلياً اليوم السبت

فيسبوك يكشف اختراقا واسعا.. وعدد الضحايا يفوق المليون

صندوق النقد الدولي يمنح أوكرانيا مساعدة طارئة

بدء تأثير الكتلة الهوائية الرطبة على المملكة اليوم

السبت، 08-10-2022 08:52 ص

دمية في الهند كادت تحول احتفالا لجحيم.. فيديو

الهند


الوكيل الاخباري - تسبب احتفال في الهند مؤخرا، بحالة من الذعر في صفوف المتفرجين، وذلك بعدما تطايرت النيران على الحشد الذي كان مجتمعا في المكان.

اضافة اعلان


ووقع الحادث في ولاية أوتار براديش، أثناء احتفال جمع غفير بإشعال النار في مجسم لدمية تجسد قصة أسطورية.


وقالت الشرطة الهندية، إن احتراق الدمية قد تسبب بتطاير شرارات باتجاه خاطئ نحو الجمهور.


ووفقما أوردت صحيفة "إنديان إكسبريس"، فإنه رغم الفوضى الذي تسببت به النيران، إلا أن أحدا لم يصب.


جدير بالذكر أن حادثة مماثلة وقعت في ولاية هاريانا الهندية الأسبوع الماضي، بعد سقوط دمية محترقة على مقربة من الجمهور، في الاحتفال الذي يجسد انتصار الخير على الشر.

 

 

سكاي نيوز

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بلبل

أمريكي سافر إلى نيويورك قادما من كندا وبداخل سرواله.. ثلاثة ثعابين!

١

يسافر من كندا إلى نيويورك بـ 3 ثعابين داخل سرواله!

ذهب

شاب محظوظ .. اكتشف الذهب والفضة مرتين في بريطانيا

م

حادث سير يثير الحيرة في السعودية

image (4)

الكاتبة الفرنسية أني إرنو تفوز بجائزة نوبل في الآداب

يييي

فرنسا: التاكسي الطائر وسيلة للتنقل في أولمبياد 2024

أخبار متعلقة
509354162

ولاية هندية تحظر كلمة 'مرحبا' لسبب غريب

image (4)

صورة-هندي يحوّل سيارته إلى هليكوبتر!

50f47c2c-3cae-407f-bbf8-870dbf1ece27

مشاجرة بين أطباء أثناء اجراء عملية جراحية لمريض في الهند - فيديو