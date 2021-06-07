تعرف على أفضل الطرق للحماية من البعوض

الوكيل الإخباري - يمكن أن تسبب لدغات البعوض تهيج الجلد والحكة وحتى الحساسية، وقد نشر موقع Express.co.uk أربع طرق فعالة للحماية من البعوض.

اضافة اعلان



ويشير الموقع، إلى أن معظم لدغات البعوض لا تشكل تهديدات صحية خطيرة، بيد أنه في بعض الحالات، يمكن أن تسبب الحساسية وحتى عدوى فيروسية، وتزداد خطورة لدغات البعوض عند حك موضعها.

للحماية من لدغات البعوض، يجب اتباع قواعد بسيطة:

1- يجب عند التجوال صباحاً أو مساءاَ ارتداء ملابس تغطي جميع أجزاء الجسم قدر الإمكان:

2- ارتداء سراويل وقمصان بأكمام طويلة وأحذية مغلقة

3 - كما يُنصح بإرتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة.

4- ويوصي الخبراء أيضا بإستخدام مواد الحماية من البعوض مثل البخاخ الذي يحتوي على مستخلص الأوكالبتوس الليموني، دون الحاجة لإستخدام عطور ذات رائحة قوية، لأنها تجذب البعوض وغيرها من الحشرات.

5- ويقترح الخبراء في فترة نشاط البعوض عدم التواجد بالقرب من البرك والأحواض المائية فترة طويلة.

6- كما من الضروري وضع ستائر سميكة على نوافذ المنزل ويفضل عدم تركها مفتوحة فترة طويلة.

المصدر - الديار









