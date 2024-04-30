تدابير مهمة لتجهيز السيارة بعد فصل الشتاء

الوكيل الإخباري - مع بداية فصل الربيع تحتاج السيارة إلى برنامج عناية خاص لاستعادة رونقها ومظهرها الجذاب، وإزالة الآثار الناتجة عن فصل الشتاء.



وأوضح نادي السيارات "أوروبا" الألماني أنه ينبغي في البداية تنظيف السيارة جيداً، وذلك بواسطة قطعة إسفنج وقطعة قماشية ودلو ومنظف زجاج، ومواد للعناية بقمرة القيادة ومنظف جنوط.

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وبوجه عام فإن أول غسل بعد فصل الشتاء يكون له أهمية خاصة، كما يلزم أن يشمل قاع السيارة لإزالة الرمال والاتساخات الأخرى، لا سيما الرفارف والجنوط.

تنظيف المقصورة الداخلية

وبعد التأكد من إزالة بقايا الطين من مبيت العجلات وقاع السيارة وغسل الجسم ينبغي العناية بالمقصورة الداخلية، بالتخلص من الأتربة والاتساخات الأخرى عن طريق المكنسة الكهربائية، ومسح الأسطح البلاستيكية بقطعة مبللة من نسيج الألياف الدقيقة، مع استخدام اسبراي خاص للعناية بالقمرة والتابلوه.



ويتم العناية بالفرش عن طريق المستحضرات الخاصة بتنظيف وإزالة البقع، ويفضل اختبار المنتجات الجديدة بمناطق غير مرئية في البداية، كما يفضل تنظيف عتبات الأبواب وكذلك العناصر المطاطية، والعناية بها عن طريق بودرة التلك أو الفازلين.

وبعد الغسل تصبح أضرار الطلاء، التي سببها الحصى الصغير، واضحة؛ حيث إن ارتطام بعض أنواع الحجارة الحادة بجسم السيارة قد يتسبب في اختراق الطبقة اللامعة فوق الصاج، وهو ما يهدد بتكوين طبقة الصدأ.

ويمكن معالجة أضرار الطلاء الصغيرة عن طريق قلم طلاء خاص، ومن الأفضل التوجه إلى المراكز الفنية المتخصصة.

فحص الإطارات

ويلزم فحص الإطارات ومدى صلاحيتها وعمق المداس، والذي ينبغي ألا يقل عن 1.6 ملم، كما يلزم فحص ضغط هواء الإطارات، وضبط نظام مراقبة ضغط هواء الإطارات إذا كانت السيارة مجهزة به.



وأوصى الخبراء بتغيير الإطارات بعد مرور 8 سنوات أو ما يصل إلى 60 ألف كلم.

ويوصى باستبدال فلتر المقصورة الداخلية؛ حيث تتراكم به الأتربة والاتساخات الأخرى وحبوب اللقاح. وهنا يشار إلى أن الفلتر النظيف يقي من انتشار الجراثيم، ويتم تغيير فلتر المقصورة الداخلية مرة كل عام، ويفضل الموديلات المعتمدة على مادة الكربون النشط. جدير بالذكر أن فلتر المقصورة الداخلية يتم تجديده سنوياً أو بعد 20 ألف كلم تقريباً.

ويتعين التحقق من حالة مساحات الزجاج واستبدالها إن تطلب الأمر، ويتم فحص سائل المكابح كل عامين على الأقل، ويعتمد تغيير بطانات وأقراص المكابح إلى حد كبير على أسلوب القيادة، لكن بشكل عام يتعين القيام بذلك بعد حوالي 80 ألف كيلومتر.

ويجب عادة استبدال سير الكاتينة بعد 100000 كم أو بعد عشر سنوات. ويتم التحقق من حالة شمعات الإشعال بعد 15 إلى 60 ألف كلم. ويجب تغيير فلاتر الوقود كل 50 ألف كيلومتر لسيارات البنزين.

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