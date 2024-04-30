6 أخطاء لا ترتكبها خلال سفرك في البحر

الوكيل الإخباري - يعد السفر في البحر فرصة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بالمياه والشمس، لكن يمكن أن تفسد الرحلة بأكملها في حال ارتكب المسافر مجموعة أخطاء عرضتها مرشدة سياحية من خلال خبرتها في مجال السياحة البحرية.



ونشرت صحيفة "نيويورك بوست" لائحة أعدّتها المرشدة السياحية الأمريكية تامي بار بعنوان "ممنوعات بار"، تتضمن العديد من الأخطاء الني يرتكبها السياح.

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1. التكاليف الزائدة

تسلط بار الضوء على التعرف على التكاليف الزائدة خلال تقديم المشورة للزبائن، لذلك تنتصح المسافرين بالالتزام بلائحة الطعام المقّدمة في الرحلة، دون إضافة طلبات أخرى لأنها ستزيد من التكلفة.



2. شراب مفتوح

الالتزام بلائحة المشروبات المدرجة ضمن عرض الشراب المفتوح الذي يقدم مع باقة الرحلة السياحية وذلك لاختصار التكاليف الزائدة خلال الرحلة.



3. الأمراض والعدوى

دعت بار الزبائن إلى تجنب لمس الأسطح في الأمكنة المشتركة كأزرار المصعد باليدين، بل يُفضل أن يكون اللمس بأي شيء عازل، وإنْ لم يتوفر بمفاصل الأصابع أو المرفقين.

واستعادت حادثة وقعت عام 2023 حين أبلغ عن 13 حالة إصابة بفيروس "نوروفيروس" المعدي الذي ينتقل بسبب لمس الأسطح الملوثة.



4. مفتاح الغرفة

للحفاظ على السلامة الشخصية، أوصت بار بتجنب تعليق مفتاح الغرفة حول الرقبة وكأنه سلسلة، لأن في ذلك دعوة للصوص إلى التهجّم والاعتداء من أجل السرقة.



5. اختيار الرحلة السياحية

دعت بار الزبائن إلى الاهتمام بالوجهة التي سيقومون معها بالرحلة، وما هي السفن التي يستخدمونها، والتعرف على السفينة مسبقاً خاصة أن لكل سفينة إسم خاص بها.



6. الانتباه للمواعيد

البند الأخير والأهم هو التقيد بالمواعيد كي لا تفسدالرحلة، حسب بار، حيث على السياح معرفة أوقات تحرك السفينة من هذا الشاطئ إلى ذاك، ومتى مواعيد التحرك والعودة.



وأشارت إلى أنه خلال الشهر الماضي فقط، تركت شركة الخطوط البحرية النرويجية 8 ركاب تقطعت بهم السبل على جزيرة صغيرة في إفريقيا بعدما تأخرت جولتهم البرية الخاصة.

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