الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

البلقاء التطبيقية تعلن عن مواعيد الامتحانات "الغير مكتمل"

فيديو - أمطار كثيفة وتعليق للدراسة في بعض مناطق السعودية

صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات: العفو العام سيسرع من إجراءات تقاضي التعويض للمتضررين

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأميركي اليوم في عمّان

بيان صادر عن حزب الله فجر اليوم : هاجمنا هدفين اسرائيليين

اعتقال مئات الطلاب في 16 ولاية.. آخر تطورات الحراك الطلابي في أمريكا

أبو علي: الضريبة تبدأ اعتبارا من اليوم بصرف الرديات الضريبية التي لا تتجاوز 200 دينار

534 طن من الخضار يرد السوق المركزي في اربد

تونس .. خفر السواحل ينتشل 9 جثث قبالة ساحل المهدية

صحة النواب تناقش تعليمات وقرارات لجنة تسفير الوافدين

الثلاثاء، 30-04-2024 08:29 ص

أبو علي: الضريبة تبدأ اعتبارا من اليوم بصرف الرديات الضريبية التي لا تتجاوز 200 دينار

558526_6_1714207199


الوكيل الإخباري - رصد
كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي بدء الدائرة بصرف رديات ضريبة الدخل التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار اعتبارا من اليوم الثلاثاء وستصل المستحقين رسائل نصية على هواتفهم تبلغهم بذلك.

واضاف أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا، سيكون اليوم الثلاثاء 30 نيسان، ولا تمديد لموعد التقديم.

اضافة اعلان


وأشار إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية اليوم الثلاثاء تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

 

وأوضح أن الدائرة قامت بصرف رديات ضريبية عن عامي 2021 و2022 بقيمة 45 مليون دينار عن كل عام، أما عن 2023 فقامت بدفع حوالي 95 مليون دينار وتم إغلاق كافة الأرصدة المتراكمة من العام الماضي، وهذا العام ستعمل الدائرة على إغلاق الرديات الضريبية التي تستحق في هذا العام.

وتابع أبو علي أنه تم تعديل قانون ضريبة المبيعات وهو ما أدى إلى تسريع صرف الرديات الضريبية وبالتالي صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1111

صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات: العفو العام سيسرع من إجراءات تقاضي التعويض للمتضررين

1

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

Untitled-31

السير: تدهور رأس شاحنة على نزول صافوط - صورة

0L5A0349

ما هو مصير الحكومة الحالية وهل نشهد تشكيل حكومة جديدة قُبيل الانتخابات النيابية؟

0L5A9955

راصد: أكثر من نصف البرلمان المقبل سيكون حزبيا

1TeIm3lEMYa6Oe3RADDCDGEE181VMOdU0FDj1t6G

المومني: الانتخابات النيابية المقبلة ستفرز الأحزاب القوية عن غيرها

أخبار متعلقة
0L5A9955

راصد: أكثر من نصف البرلمان المقبل سيكون حزبيا

1TeIm3lEMYa6Oe3RADDCDGEE181VMOdU0FDj1t6G

المومني: الانتخابات النيابية المقبلة ستفرز الأحزاب القوية عن غيرها

zO7hqkfKQlNdESxEgHc8Cn6WYCzymSUKBtDYoYz0

المعايطة: بدء مراحل العملية الانتخابية بنشر جداول الناخبين خلال الفترة المقبلة

11-1

هـــام إلى مالكي السيارات الكهربائية في الأردن

2024-04-04T110552Z_160335006_RC2NZ6AVMF8X_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-MILITARY

تنظيم الاتصالات: مصدر التشويش على تحديد المواقع هو إسرائيل

65df0a4fbb0d5

الأراضي والمساحة: إعادة النظر بالقيمة الإدارية لنحو 1.7 مليون قطعة على مستوى المملكة