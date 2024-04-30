أبو علي: الضريبة تبدأ اعتبارا من اليوم بصرف الرديات الضريبية التي لا تتجاوز 200 دينار

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي بدء الدائرة بصرف رديات ضريبة الدخل التي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار اعتبارا من اليوم الثلاثاء وستصل المستحقين رسائل نصية على هواتفهم تبلغهم بذلك.



واضاف أبو علي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2023 ودفع المبالغ المعلنة فيها إلكترونيا، سيكون اليوم الثلاثاء 30 نيسان، ولا تمديد لموعد التقديم.

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وأشار إلى ضرورة تقديم إقرارات ضريبة الدخل قبل انتهاء الفترة القانونية مع نهاية اليوم الثلاثاء تجنبا لتعرضهم للغرامات التي نص عليها القانون والتي تشمل ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار الضريبي تتراوح بين 100 دينار إلى 500 دينار، وكذلك غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

وأوضح أن الدائرة قامت بصرف رديات ضريبية عن عامي 2021 و2022 بقيمة 45 مليون دينار عن كل عام، أما عن 2023 فقامت بدفع حوالي 95 مليون دينار وتم إغلاق كافة الأرصدة المتراكمة من العام الماضي، وهذا العام ستعمل الدائرة على إغلاق الرديات الضريبية التي تستحق في هذا العام.



وتابع أبو علي أنه تم تعديل قانون ضريبة المبيعات وهو ما أدى إلى تسريع صرف الرديات الضريبية وبالتالي صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.



