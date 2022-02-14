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الإثنين، 14-02-2022 11:21 ص

تلميذة هندية تطور منصة لمكافحة التنمر في المدارس

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الوكيل الإخباري - تمكنت الطالبة الهندية، أنوشكا جولي، من تطوير منصة رقمية وتطبيقاً للهواتف الذكية؛ من أجل مكافحة التنمر في المدارس.

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وقالت الطالبة البالغة من العمر 13 عاماً: إنّها عانت من التنمر في المدرسة منذ سن تسع سنوات، وبأنّ أقرانها كانوا يقومون بإهانتها والسخرية منها بشكلٍ مستمر.

وسرعان ما اكتشفت أنوشكا شيوع هذا الأمر ومعاناة العديد من الطلاب منه، مما دفعها لإنشاء منصة للطلاب وأولياء الأمور؛ من أجل الإبلاغ عن حوادث التنمر دون أن تكشف هويتهم.

وبعد ذلك شاركت في برنامج Shark Tank India الذي يقدم الشركات الناشئة للمستثمرين، وعرضت مشروعها فيه، لتحصل على عرضٍ بقيمة 66,4 دولارًا لتطوير منصتها.

وقالت الطالبة الهندية إن منصتها كانت عونًا لأكثر من ألفيْ طالب وطالبة في أكثر من 100 مدرسة وكلية هندية، وأكدت سعيها لتطوير المنصة؛ لتكون رائدة على مستوى العالم.

 

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