'تيتان' يخيب الآمال في العثور على حياة في النظام الشمسي الخارجي

الوكيل الإخباري - خابت الآمال في اكتشاف نوع من الحياة خارج كوكب الأرض مع بحث نتائج جديد تشير إلى أن أكبر أقمار زحل من المحتمل أن يكون قاحلًا.

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وقالت كاثرين نيش، عالمة الأحياء الفلكية في جامعة "ويسترن أونتاريو": "لسوء الحظ، سنحتاج الآن إلى أن نكون أقل تفاؤلاً عند البحث عن أشكال الحياة خارج كوكب الأرض داخل نظامنا الشمسي".

وباعتباره أحد الأجرام السماوية القليلة في النظام الشمسي التي تحتوي على مياه سائلة مستمرة محاصرة تحت قشرة من الجليد يصل سمكها إلى 170 كيلومترًا (105 ميلًا)، كان قمر "تيتان" الضخم منافسًا لتوليد نوع من الكيمياء الحيوية.

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