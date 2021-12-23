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الخميس، 23-12-2021 09:43 ص

ثلوج روسيا تتوهج بالضوء الأزرق - صورة

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الوكيل الإخباري - شُوهد الثلج متوهجاً بأضواء زرقاء باهتة حول محطة ميدانية نائية في روسيا بقرب البحر الأبيض، وكانت تلك المرة الأولى منذ 80 عاماً، يتم فيها رصد تلك الأضواء، التي تنشرها حيوانات «مجدافيات الأرجل» في القطب الشمالي.

وجمعت عالمة الأحياء، التي تقيم بالمحطة، فيرا ايميليانينكو، بعضاً من الثلج ووضعته تحت المجهر، فتأكدت أن التوهج كان بفعل تلك الحيوانات الصغيرة، التي يطلق عليها اسم حشرات البحر في المحيط، والتي توجد على أعماق تصل إلى 300 قدم خلال النهار، وعلى بعد بضعة أقدام فقط في الليل.

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وقالت كسينيا كوسوبوكوفا، الخبيرة في أكاديمية العلوم الروسية لمجلة «ناشونال جيوغرافيك»: إن مجدافيات الأرجل من المحتمل أن تكون علقت في تيار قوي بالبحر الأبيض، وهذا التيار جرفها باتجاه الشاطئ.

وكان المد والجزر في الأول من ديسمبر عندما تم رصد الثلوج المتوهجة لأول مرة مرتفعاً بشكل استثنائي، ومرة أخرى في 16 ديسمبر، ما يشير إلى أن المد والجزر القوي أجبر تلك الحيوانات على الهبوط في المكان، مشيرة إلى أن هذا النوع من مجدافيات الأرجل يسمى «متريديا لونغا». ويحدث هذا التلألؤ الطبيعي نتيجة تفاعل كيميائي داخل كائن يحمل جزيئاً يسمى لوسيفرين. 




المصدر - البيان 

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