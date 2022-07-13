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الأربعاء، 13-07-2022 12:11 م

جوجل يحتفل بتلسكوب "جيمس ويب " بتغيير شعاره -صور

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الوكيل الإخباري-غير موقع البحث الشهير "جوجل" شعارة اليوم الأربعاء ، احتفالا بصور تلسكوب جيمس ويب الفضائي بعد التقاطه اعمق صورة ملونة للكون البعيد عبر وكالة الفضاء العالمية " ناسا " 

وكانت قد شاركت وكالة ناسا مساء يوم الاثنين 11 تموز أول واعمق صورة فلكية ملونة للكون البعيد المأخوذة من تلسكوب جيمس ويب .

وفي بث مباشر يوم أمس الثلاثاء دام نحو ساعة، عرضت "ناسا" 4 صور جديدة،  بدقة عالية لمجرات وسديم وكوكب خارج المجموعة الشمسية ، وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية بيل نيلسون إن "كل صورة هي اكتشاف جديد"، معتبرا أن كل لقطة "ستمنح البشرية رؤية للكون كما لم نشاهده من قبل".

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