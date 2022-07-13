الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 10:11 ص

كم بلغت تكلفة تلسكوب “جيمس ويب” الذي التقط أعمق صورة للكون ؟

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الوكيل الإخباري-كشفت وكالة الأبحاث الفضائية الأميركية “ناسا” عن أول صور بالألوان التقطها المرقاب الفضائي (التلسكوب) “جيمس ويب” وقد استغرق العمل على تصنيعه في الأرض نحو عقدين من الزمان وبتكلفة وصلت إلى 10 مليار دولار.

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ونشرت وكالة الفضاء ناسا أمس الإثنين 11 تموز2022 أول صورة علمية التقطها تلسكوب جيمس ويب والتي تعتبر أعمق صورة فلكية للكون البعيد حيث يظهر عددا لا يحصى من المجرات البعيدة في بقعة من السماء في كوكبة السمكة الطائرة ، أكثر خفوتا من أي مجرات شاهدناه من قبل. 

 

الجزيرة

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