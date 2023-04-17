الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

"هيئة الأسرى": الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

تعليق دوام الجامعة الأردنية العقبة يوم الخميس

إدراج إصدارين من سندات الخزينة بقيمة 400 مليون دينار الثلاثاء

16 إصابة بـ 3 حوادث سير خلال 24 ساعة

بنغلادش.. 30 مصابا في حادث تصادم قطارين

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الاثنين

صدور قانون معدل لقانون العمل رقم 10 لسنة 2023

شاهد - سطو مسلح على محل تجاري في أريحا

3 سيناريوهات محتملة حول حبس المدين في الأردن

الإثنين، 17-04-2023 11:23 ص

حدث فلكي 'نادر' خلال الأسبوع.. لن يتكرر إلا في 2031

4545478


الوكيل الإخباري - حدث فلكي يحدث مرة كل عقد، من المقرر أن يذهل كل من يراه من مناطق معينة حول العالم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويعد "الكسوف الشمسي الهجين" نوعا نادرا من الكسوف الذي يغير مظهره، حيث يتحرك ظل القمر عبر سطح الأرض.

اضافة اعلان


هذا يعني أن الناس سيكونون قادرين على رؤية الشمس مغطاة تماما بالقمر، اعتمادا على مكان وجودهم، مما يتسبب في نهار أكثر قتامة.

 

ووفقا للمرصد الملكي البريطاني، سيكون الحدث مرئيا من أجزاء من خط الاستواء ونصف الكرة الجنوبي بما في ذلك غرب أستراليا وجنوب شرق آسيا في حوالي الساعة 11:30 صباحا.


أولئك الذين يستطيعون رؤيته يجب ألا يفوتوا الفرصة "الذهبية"، حيث يعود آخر كسوف هجين للشمس في نوفمبر 2013، بينما سيكون الكسوف القادم من هذا النوع في نوفمبر 2031.


ووفقا لخبراء الفلك، لن يكون هذا الكسوف "المثير" ظاهرا لسكان دول العالم العربي أو أوروبا أو الولايات المتحدة.

 

كيف يتحقق الكسوف الشمسي الهجين؟
يوم الخميس، سيمر ظل القمر عبر الأرض بعرض آلاف الكيلومترات، وستشهد كل منطقة داخل هذا الظل على الأقل كسوفا جزئيا للشمس.


تُعرف النقطة المركزية لهذا الظل باسم "مسار الكمال"، وعلى طول هذا المسار سيرى أبناء الأرض أيضا كسوفا كليا للشمس أو كسوفا جزئيا للشمس.

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-445145-638172197677857281

لا علاقة له بالجريمة.. "عنوان خاطئ" يكلف أميركيا حياته

c3859e7a54a37db22619e475fd3a107b

شاهد جنونا جماعيا لمراهقين يحاولون السيطرة على وسط مدينة شيكاغو

1422349483_1421921826325195300

لقطات مرعبة لأخطبوط عملاق يلتف على عنق غطاس.. ويسحبه في بريطانيا

4545454

غرق مركبات في تجمعات لمياه الأمطار في السعودية - فيديو

WhatsApp-Image-2023-04-16-at-2.41.22-AM

شاهد.. استقبال مؤثر لأسير سعودي من قبل عائلته في مطار السعودية

2023413152522432I1

خريطة تفاعلية مذهلة تتيح استكشاف سطح المريخ

أخبار متعلقة
9

عرض فلكي مثير .. السماء على موعد مع القمر الوردي

NASA_Moon_Astronauts_88833--7f247

'ناسا' تعلن أسماء رواد الفضاء في المهمة 'أرتميس 2' حول القمر

25

يمكنه محو مدينة كبيرة.. كويكب يمر اليوم بمحاذاة الأرض وهذا ما يتوقعه العلماء