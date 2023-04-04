'ناسا' تعلن أسماء رواد الفضاء في المهمة 'أرتميس 2' حول القمر

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالتا الفضاء الأمريكية(ناسا) والكندية وتعرف اختصارا بـ (سي إس إيه) يوم الاثنين"، عن طاقم "أرتميس 2" ، وهي أول مهمة مأهولة في مسار ناسا في أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972.



وقال بيل نيلسون مدير ناسا خلال فعالية قرب مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إن "رواد الفضاء التابعين لناسا، ريد وايزمان وفيكتور جلوفر وكريستينا هاموك كوخ ورائد الفضاء بوكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن ، لكل منهم قصته الخاصة ، لكنهم يمثلون معا عقيدتنا: ".

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وتهدف مهمة أرتميس إلى إعادة رواد الفضاء الأمريكيين إلى القمر ،ومن بينهم امرأة واحدة على الأقل.



تم تأجيل الهدف الأصلي المتمثل في تحقيق ذلك بحلول عام 2024 إلى عام 2025 على أقرب تقدير.



يشار إلى أن مهمة "أرتميس 2"، أول رحلة مأهولة حول القمر، ستتبعها رحلة مأهولة أخرى تتضمن الهبوط على سطح القمر. وكانت آخر مهمة بشرية للهبوط على القمر الصناعي قامت بها ناسا في عام 1972 مع مركبة الفضاء أبولو 17.

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