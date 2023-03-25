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السبت، 25-03-2023 08:46 ص

يمكنه محو مدينة كبيرة.. كويكب يمر اليوم بمحاذاة الأرض وهذا ما يتوقعه العلماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الفضاء الأوروبي أنّ كويكباً كبيراً سيمرّ يوم السبت بين الأرض والقمر، مشيرة إلى أنّ هذا الحدث الذي لا يحدث إلا مرة كلّ عشر سنوات لا يشكّل أيّ خطر وسيكون بمثابة تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي.

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 يُقدّر قطر الكويكب الذي أُطلقت عليه تسمية "2023 دي زي2" بما بين 40 و70 متراً ـ وهو حجم يكفي لمحو مدينة كبيرة إذا ما اصطدم بالأرض.


وأوضح رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأوروبية ريتشارد مويسل لوكالة فرانس برس أن الكويكب سيمرّ في الساعة 19,49 بتوقيت غرينتش من يوم السبت "قريباً جداً" من الأرض، أي على مسافة أقلّ من ثلث تلك التي تفصل الأرض عن القمر، مطمئناً في الوقت نفسه أنّ لا داعي للقلق.


ورُصد الكويكب للمرة الأولى في 27 فبراير من قبل مرصد في إحدى جزر الكناري الإسبانية.


وسيمرّ الكويكب على مسافة نحو 175 ألف كيلومتر من الأرض بسرعة 28 ألف كيلومتر في الساعة.


وقرّرت الشبكة الدولية للتنبيه من الكويكبات الإفادة من هذا التقارب، وبالتالي ستُستخدم أدوات عدة كأجهزة قياس الطيف والرادارات لتحليل "2023 دي زي2". ( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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