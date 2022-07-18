دراسة تكشف ما يؤدي ليقظة الدماغ أكثر من 100 مرة خلال النوم

الوكيل الإخباري-أعلن علماء أن هرمون الإجهاد نورابينفرين (نورأدرينالين) يتسبب في إيقاظ الدماغ أكثر من 100 مرة أثناء النوم ليلا.



وتشير مجلة Nature Neuroscience، إلى أنه وفقا لعلماء جامعة كوبنهاغ، هذه الفترات القصيرة لليقظة لا تضر الدماغ، بل تحسن الذاكرة.

اضافة اعلان



ويقول الباحثون، "من الناحية الفنية يستيقظ الإنسان، لأن نشاط الدماغ خلال هذه الفترة القصيرة يماثل نشاطه في فترة اليقظة. ولكن الشخص النائم لا يلاحظ ذلك".



ولدراسة آلية النوم، أجرى الباحثون تجارب على الفئران المخبرية، واتضح لهم أن نتائجها قابلة للتطبيق على الثدييات، حيث أثبتت التجارب أن الموجات القصيرة التي يسببها النورأدرينالين "تعيد تشغيل" الدماغ، ما يسمح له بحفظ وتحديث المعلومات التي تلقاها سابقا.



روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة