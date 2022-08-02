دراسة : حفلات الزفاف باهظة الثمن تنتهي بالطلاق في غضون 3 سنوات

الوكيل الإخباري-توصلت دراسة اجتماعية حديثة، إلى أن أبرز وأهم أسباب وأسرار الزواج الناجح، هو قلة تكلفة الزفاف.

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ووفقا للدراسة التي أجرتها مؤسسة "سافانتا كومريس" لاستطلاعات الرأي، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أكثر الأزواج عرضة للانفصال والطلاق، هم الذين أنفقوا كثيرا من الأموال على حفل زفافهم.





وأوضحت الدراسة التي أجريت على 2000 مشارك، أن حفلات الزفاف باهظة الثمن أكثر عرضة مرتين لأن تنتهي بالطلاق في غضون 3 سنوات.



وبحسب قائد فريق الدراسة، هاري بنسون، فإن النتائج تشدد على ضرورة احتفال الأزواج مع عائلاتهم وأصدقائهم المقربين فقط.



أما المتخصصة في العلاقات الزوجية، سارة دافيسون، فأوضحت أن بعض الأشخاص المقبلين على الزواج يعتقدون أنه فقط إقامة حفل زفاف كبير وفستان متألق والاستمتاع مع الأهل، مبينة أنه بمجرد انتهاء حفل الزفاف يشعر الأزواج بأن شريكهم غير مناسب.



المصدر : رام الله

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