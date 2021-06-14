رجل يقتحم مشاجرة نسائية مسلحة في أمريكا - فيديو

الوكيل الإخباري - اقتحم رجل شجاع مشاجرة بين مجموعة من النساء، غير آبه بالسلاح الذي تحمله إحدى السيدات المشاركات في المشاجرة.

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وتداولت بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين أربع سيدات من جهة وسيدتين من جهة أخرى، داخل أحد المراكز التجارية في مدينة واشنطن الأمريكية.



بدا الأمر لوهلة أنه مجرد مشادة كلامية، إلا أن إحدى السيدات أشهرت سلاحا ناريا في وجه الأخريات، ليظهر فردان من أمن المركز التجاري.



تدخل أحد عناصر الأمن بشجاعة، محاولا إنهاء المشاجرة، ليعرض نفسه لخطر كبير حيث أصبح في مرمى نيران السلاح الذي تحمله السيدة.

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