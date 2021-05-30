الأحد 30-05-2021
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الأحد، 30-05-2021 12:06 م

سيدة امريكية تعاقب زوجها بسبب انشغاله بهاتفه بطريقة مروعة

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الوكيل الإخباري - أقدمت سيدة أمريكية على إشعال النار في زوجها بسبب كثرة استخدامه لهاتفه المحمول ما يؤثر على تواصلهما معاً.

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وفي التفاصيل، فقد ألقت الشرطة الأمريكية القبض على تيفاني هول، البالغة من العمر 36 عاما، بعدما صبت البنزين على زوجها الستيني وأشعلت النار فيه خلال مشاجرة حدثت بينهما حول كثرة استخدامه لهاتفه المحمول.


انتقلت الشرطة الى منزل الزوجين بمدينة اوهايو الأمريكية، بعد تلقيها اتصالاً هاتفياً من أحد جيرانها وأبلغها بما حدث، وكانت إصابات الزوج بحروق شديدة، وتم نقله الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب.

وأصدر مكتب عمدة أشتابولا بياناً صحفياً عن الواقعة، جاء فيه: «أخبر الضحية رجال الشرطة أنه وزوجته كانا يتجادلان حول كثرة استخدامه للهاتف عندما جاءت إليه مع دلو من البنزين، وصبّته عليه ثم أشعلت النار فيه».


وأضاف البيان: «نتيجة لذلك، ركض الضحية عبر الشارع إلى منزل أحد الجيران الذي قام برشّه بخرطوم ماء واتصل بالشرطة ثم حاول المساعدة في علاج حروق الرجل حتى وصلت الطواقم الطبية».

 

 المصدر - البيان

 




 

 


 

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