الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 12:27 م

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة مطلع العام الجديد - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية لمركز "القبة السماوية" الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيتمكنون من مشاهدة ظاهرة فلكية مميزة أوائل عام 2023.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة "مطلع العام الجديد سيتمكن سكان بعض مناطق الأرض من مشاهدة تساقط الشهب المعروفة بـ Quadrantids، والتي ستبلغ ذروتها في 4 يناير القادم، إذ سيصل عدد الشهب التي ستحترق في الغلاف الجوي إلى 110 نيازك خلال الزخّة النيزكية الأولى لهذه الظاهرة عام 2023".


وأضاف البيان "تساقط الشهب سيبدأ في 28 ديسمبر الجاري، وسيستمر حتى 12 يناير المقبل، لكن ذروة نشاط هذه الظاهرة ستكون في الليلة ما بين 3 و4 يناير 2023.. ظروف مراقبة Quadrantids لن تكون مناسبة كثيرا في تلك الفترة فالقمر سيقترب من الاكتمال، وضوءه سيؤثر على رؤية الشهب المتساقطة في السماء".

 

 

 

ووفقا لتوقعات منظمة النيازك الدولية فإن سكان بعض مناطق الأرض سيكون بإمكانهم رؤية شهابين متساقطين كل دقيقة في وقت ذروة الظاهرة المذكورة في العام الجديد.

روسيا اليوم 

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