سيدة بريطانية تغيب عن حفل زفاف ابنتها الوحيدة بسبب ريموت التليفزيون

الوكيل الإخباري _ تعرضت فتاة بريطانية بالغة من العمر 24 عاما، لموقف محزن في حفل زفافها وذلك بعد ان تغيبت والدتها عن حضور الحفل .

اضافة اعلان





وقد اشارت الفتاة الى إنها شعرت بالحزن والوحدة في حفل رفافها بسبب غياب والدتها، الا انها تفهمت الوضع بعد ان شرحت والدتها من حصل معها .



وحسبما قالت والدة العروس إنها كانت على وشك الخروح من المنزل، الا ان جدتها طلبت منها ريموت التليفزيون، وصممت ألا تخرج من المنزل قبل أن تجده، ظلت تبحث عن الريموت لمدة 4 ساعات حتى انتهى الزفاف ولم تر ابنتها الوحيدة بالفستان الأبيض.



المصدر : صدى البلد



