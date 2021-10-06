الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني بانتخابه

مركز الأزمات : 2000 طالب أصيبوا بالفيروس منذ بداية العام الدراسي

السجن لمعلم زور اجازات مرضية

18 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

التربية تقرر تعليق الدوام بشعبة صفية في مدرسة حكومية

التربية : انخفاض عدد المدارس التي تعمل بالتناوب

صندوق الزكاة يوافق على بناء 10وحدات سكنية في الشونة الشمالية

الأمانة لـ الوكيل : لم يتم حسم توقيت إزالة العمارة المتصدعة

تجارة عمان لـ الوكيل: كلفة الشحن للسلع السورية اقل من غيرها

الصناعة والتجارة: انخفاض واستقرار 130 سلعة وارتفاع 5

الأربعاء، 06-10-2021 01:38 م

سيدة مسنة تهدد بتفجير بناية إذا لم تفتح لها منظومة التدفئة في روسيا

PMCCXBAKWH


الوكيل الإخباري - فتحت الشرطة في مدينة فورونيج الروسية قضية جنائية ضد مسنة من سكان منطقة ليبيتسك بعد أن صدر منها تهديد بتنفيذ هجوم ارهابي .

اضافة اعلان

 

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية المحلية في روسيا بأن العجوز اتصلت بخدمات الطوارئ وقالت إنها سترتكب هجوماً إرهابياً إذا لم يتم تشغيل منظومة التدفئة العامة.

 

وقال بيان بهذا الشأن إن السيدة المسنة "أجرت مكالمة هاتفية مع هاتف الخدمات 112 وزعمت أنها زرعت عبوة ناسفة وهي مستعدة لتفجير مدخل البناية إذا لم يتم تشغيل التدفئة لها وجرى إرسال خدمات الطوارئ إلى العنوان، وتم إجراء مسح للمبنى والمنطقة المحيطة به. ولم يتم العثور على متفجرات أو عبوات ناسفة".

 

وتبين للشرطة الروسية أن السيدة صاحبة التهديد تبلغ من العمر 61 عاماً وهي من أصحاب السوابق. وجرى احتجازها وفتح قضية جنائية بموجب مادة "الإبلاغ الكاذب العمدي . 

 

وتنص عقوبة هذه المادة على السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو العمل الإجباري لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.


المصدر - لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة






 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-141135-immortal-jules-theobald-france_700x400

الموت يغيب أكبر معمر فرنسي

Brazil-1

مشاهد تهز البرازيل وتثير موجة غضب في البلاد

40970868-ffa0-4281-a560-094370b87f06_16x9_1200x676

خبر سار عن طفل 'حارب السرطان'.. هزت صورته العالم

B8A20631-8610-40EB-A2B8-D6447CD2EFC0

شاهد ...كاميرا مراقبة ترصد لحظة دفع سيدة أمام قطار بمحطة مترو في نيويورك

1-1194728

700 مليون دولار.. إعلان رقم التذكرة الفائزة بـ جائزة باوربول الأميركية

8C33521F-1AA1-4AF6-8C49-9E3FF2738998

ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي - فيديو

أخبار متعلقة
ث33ث3ث3ث

شاهد.. قصة لقاء القرن بين معمرة ورضيع في الصين