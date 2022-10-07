الجمعة 07-10-2022
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الجمعة، 07-10-2022 01:59 م

شاب محظوظ .. اكتشف الذهب والفضة مرتين في بريطانيا

ذهب


الوكيل الاخباري - جون راندل، شاب بريطاني محظوظ، اشترى من موقع تسوق شهير ، جهاز كاشف المعادن، وراح يبحث عن الذهب والفضة حتى وجد كنزا كبيرا.

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وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية فقد تمكن الشاب البريطاني من العثور على قطع فضية عمرها 400 عام في جولته الثانية بحثا عن كنوز الأرض.
وجاء هذا الإنجاز بعد أن وجد في المرة الأولى مجرد مسامير صدئة وسكين، عن طريق جهاز اكتشاف تتبع المعادن الذي يبلغ ثمنه 168 دولارا فقط.


وفي وقت لاحق، عثر الشاب الحاصل على درجة البكالوريوس في هندسة شبكات الطاقة، على كنز لا يقدر بثمن: 380 قطعة نقدية ثمينة.


ويعتقد أن هذه القطع النقدية النادرة دفنت إبان الحرب الأهلية الإنجليزية بين عامي 1642- 1651.


وبعض هذه النقود تنتمي لفترة ملوك مختلفة، مثل الملك تشارلز الأول وجيمس الأول وإليزابيث الأولى وماري الأولى، مشيرا إلى أن غالبيتها من الفضة.
 وقال إنه أمر مدهش أن تعتقد أنه لم يلمسها إنسان منذ نحو 400 عام.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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