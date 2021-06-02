الأربعاء 02-06-2021
الوكيل الاخباري

تحذير من سلوكيات خطيرة تسبب الإصابة بالفطر الأسود لمتعافي كورونا

قرارات حكومية مبشّرة للأردنيين خلال يوم واحد

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

الأمانة لـبرنامج الوكيل : تكثيف الرقابة على المنشآت في الصيف

صناعة الأردن: موافقة على نقل مواد كيميائية و خطرة عبر البريد السريع

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد توقف دام نصف سنة

أردني من السعودية : اشتراطات المنصة البرية صعبة للعودة

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي

لجان نيابية تبحث اليوم مواضيع تتعلق بمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

خلال دقائق .. فاعل خير يتكفل بدفع فواتير كهرباء متراكمة على مواطن

الأربعاء، 02-06-2021 11:03 ص

شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

فيس


الوكيل الإخباري - شهدت مدينة اللاذقية، غربي سوريا، حالة طلاقٍ لم تعُد غريبة على المجتمع السوري بين زوجين بسبب تعليقٍ على منشور في منصة فيسبوك.

اضافة اعلان

وفي التفاصيل، قالت مصادر إخبارية، إنّ رجلا انفصل عن زوجته في المحكمة بعدما رفضت أن تحذف تعليقا وصفته بالعابر، وضعته على مقالٍ لأحد الكُتّاب قالت فيه " جميلة جداً، سلمت يدا من كتبها"، ليرُدَّ صاحب المنشور بكلمات شكرٍ, الأمر الذي تسبّب بحالة احتقانٍ بين الزوجين لتنتهي بالطلاق.


وفي حادثة أخرى، أثار تعليق لسيدة من مدينة حلب على لوحة فنيّة لرسّامٍ وصفت فيه اللوحة بـ"الجميلة جداً، سلمت الأيادي" غضب زوجها الذي طلّقها بعد رفضها إزالة تعليقها.


وحذّر مختصّون اجتماعيون من ارتفاع معدلات الطلاق في سوريا، لاسيّما مع الانتشار الواسع لموقع فيسبوك، مؤكدين أنّ منصّات التواصل الاجتماعي أحد أهم المسبّبات التي ساهمت في رفع حالات الانفصال بين الأزواج.

 

البيان





 




 

 


 

إقرأ ايضا
دببب

نجاة شاب بعد معركة قتالية مع دب في روسيا

image (76)

يطلق زوجته بسبب تعليق على فيسبوك

_115756797_9f6bc70d-4770-4aa2-9672-bd04d69d54c8

الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية ساحرة خلال 10 حزيران

دب

شاهد .. مراهقة تواجه دباً لإنقاذ كلابها في أمريكا

hgtjm

شاهد بالفيديو صيني يشوي أغلى سيخ لحم في العالم ويلهب مواقع التواصل

cb1e24c6-8a5a-4dd2-b111-25bf11df6877_16x9_1200x676

ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر - شاهد

أخبار متعلقة
7988861881445893087

خريجة امريكية تقاضي مدرسها على خطأ في احتساب معدل علاماتها