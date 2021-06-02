شاب يطلق زوجته في سوريا بسبب تعليق على فيسبوك

الوكيل الإخباري - شهدت مدينة اللاذقية، غربي سوريا، حالة طلاقٍ لم تعُد غريبة على المجتمع السوري بين زوجين بسبب تعليقٍ على منشور في منصة فيسبوك.

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وفي التفاصيل، قالت مصادر إخبارية، إنّ رجلا انفصل عن زوجته في المحكمة بعدما رفضت أن تحذف تعليقا وصفته بالعابر، وضعته على مقالٍ لأحد الكُتّاب قالت فيه " جميلة جداً، سلمت يدا من كتبها"، ليرُدَّ صاحب المنشور بكلمات شكرٍ, الأمر الذي تسبّب بحالة احتقانٍ بين الزوجين لتنتهي بالطلاق.



وفي حادثة أخرى، أثار تعليق لسيدة من مدينة حلب على لوحة فنيّة لرسّامٍ وصفت فيه اللوحة بـ"الجميلة جداً، سلمت الأيادي" غضب زوجها الذي طلّقها بعد رفضها إزالة تعليقها.



وحذّر مختصّون اجتماعيون من ارتفاع معدلات الطلاق في سوريا، لاسيّما مع الانتشار الواسع لموقع فيسبوك، مؤكدين أنّ منصّات التواصل الاجتماعي أحد أهم المسبّبات التي ساهمت في رفع حالات الانفصال بين الأزواج.

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