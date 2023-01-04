شاهد اغرب مكان تسقط فيه سيارة ومصير ركابها معجزة في امريكا

الوكيل الإخباري - نجا 4 أشخاص من حادث مروع ، بعد أن سقطت من ارتفاع يبلغ نحو 76 مترًا، وتحطمت على شاطئ صخري في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وقالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية: إن الحادث وقع يوم الاثنين على بُعد نحو 38 كيلومترًا جنوبي سان فرانسيسكو، في طريق مُوازٍ لشاطئ المحيط الهادئ.
وأوضح المسؤول في الحماية المدنية بالمنطقة بريان بوتينغر: “لقد صُدمنا للغاية عندما اكتشفنا أن الركاب نجوا من الحادث”؛ حيث كان رجل وامرأة وطفلان (9 سنوات و4 سنوات) داخل السيارة.
وأضاف “بوتينغر” لـ”سي إن إن”: “الحوادث على هذا الجرف ليست نادرة. الشيء النادر هو أن ينجو أحد من هذا النوع من الحوادث”.
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