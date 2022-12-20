الثلاثاء 20-12-2022
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الثلاثاء، 20-12-2022 10:28 ص

شاهد. كاميرا ترصد لحظة تحطم سيارة وانقلابها وسط طريق سريع في كاليفورنيا

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الوكيل الإخباري - تم التقاط مقطع فيديو لحادث تحطم سيارة دفع رباعي وانقلابها على الطريق السريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لمشتبه به حيث كان أمام مفترق طرق ولم يتخذ القرار بين الاستمرار في المسار الذي كان يسلكه أو أن يقوم بالتبديل بين المسارات.

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توقف السائقون القريبون من موقع الحادث وتمكنوا من سد الطريق والنزول من سياراتهم لتقديم المساعدة ريثما يصل رجال الإسعاف والشرطة للمكان.


وصل المسعفون، وضباط دورية الطرق السريعة، للإنقاذ في أقل من 10 دقائق، بحسب الشهود.


تمكن المسعفون والمارة من إخراج السائق ووالده من السيارة وهما على قيد الحياة.

 

 

 

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