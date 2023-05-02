الثلاثاء 02-05-2023
الوكيل الاخباري

ترقيات في الجامعة الهاشـمية - أسماء

الأمن: حجز وإيقاف العمل بـ 122 رخصة قيادة منذ البدء بتفعيل نظام النقاط المرورية

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان لتصل الى 14.2 مليار دينار

مؤسسة ولي العهد تنفذ 36 فعالية رمضانية في مختلف المحافظات

العراق: السليمانية تتعرض لهجوم جوي

استطلاع: الغالبية العظمى من الأردنيين يثقون بالأجهزة الأمنية

بريطانيا.. أسعار المواد الغذائية تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا

وزارة الشباب تنفذ دورات في مجال التواصل مع ذوي الإعاقة

الصفدي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة قضايا إقليمية

الثلاثاء، 02-05-2023 01:29 م

شاهد حشود هاربة من ثور هائج في اسبانيا

gettyimages-1346257750-1170x600 (1)


الوكيل الإخباري - تعرض ثور لإصابات مميتة بعد أن قفز من فوق جدار عال خلال مطاردته الناس في أحد الشوارع خلال مهرجان إسباني.

اضافة اعلان

 

وتم تخدير الحيوان البالغ وزنه 580 كيلوغرامًا، والمسمى Vicioso، بعد أن قال الأطباء البيطريون إنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.

وأظهرت لقطات درامية للثور وهو يقفز من علو 50 قدما إلى الهاوية بعد أن أطلق سراحه ليهاجم الحشود خلال مهرجان في إسبانيا.

 

شهق المحتفلون ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حالة صدمة عندما تجاوز الثور حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه. سقط الحيوان على الحافة الصلبة للقاع.

 

 

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


 

اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
licensed-image

لماذا طرق ثعبان سام باب امرأة أسترالية؟ شاهد أغرب قصة واقعية في عالم الزواحف

8849a7f9-30fc-48d7-9e0c-a041f6ab838f-1-768x432

شاهد.. وداع مؤثر لطفلة متجهة إلى بلدها ضمن عمليات الإجلاء في السودان

000-3085666021569072762636

بالفيديو .. لقطات نادرة للمدينة المنورة قبل نحو 29 عاما

ما-لا-تعرفه-عن-الفأر-وما-هي-أنواعه

سنجاب محنط عمره 30 ألف عام في كندا - صورة

160766Image1-1180x677_d

أكثر من 2200 ضيف سيشهدون مراسم تتويج الملك تشارلز

Doc-P-1062255-638185228655802642

عقوبة قاسية لسيدة اتصلت بالشرطة عشرات المرات دون سبب في بريطانيا

أخبار متعلقة
image (1)

قرية إسبانية تحتفي بولادة أول طفلة منذ 30 عاماً

640px-Donkey_in_Clovelly,_North_Devon,_England

بالفيديو.. حمار معلق بالجو بعد انهيار الجسر من تحته في إسبانيا