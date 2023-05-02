شاهد حشود هاربة من ثور هائج في اسبانيا

الوكيل الإخباري - تعرض ثور لإصابات مميتة بعد أن قفز من فوق جدار عال خلال مطاردته الناس في أحد الشوارع خلال مهرجان إسباني.

اضافة اعلان

وتم تخدير الحيوان البالغ وزنه 580 كيلوغرامًا، والمسمى Vicioso، بعد أن قال الأطباء البيطريون إنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.





وأظهرت لقطات درامية للثور وهو يقفز من علو 50 قدما إلى الهاوية بعد أن أطلق سراحه ليهاجم الحشود خلال مهرجان في إسبانيا.

شهق المحتفلون ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حالة صدمة عندما تجاوز الثور حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه. سقط الحيوان على الحافة الصلبة للقاع.

العربية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة