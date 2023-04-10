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الإثنين، 10-04-2023 02:57 م

بالفيديو.. حمار معلق بالجو بعد انهيار الجسر من تحته في إسبانيا

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر" حفارا يعمل بآليته على أحد الجسور في إسبانيا، معلق في الجو بالسلاسل بعد انهيار الجسر من تحته.

وتم التقاط المقطع في منطقة "إل بيرثو" في إسبانيا، حيث بقي الحفار معلقا بسلاسل ضخمة في الجو بعد انهيار الجسر الذي كان يخضع للصيانة بشكل مفاجئ.

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ويتعرض العاملون في هذا القطاع لمخاطر عالية جدا في ظل تدني كبير لمستويات الأجور، وسط مطالبات في إسبانيا لرفع مرتبات هؤلاء العمال المهددة حياتهم بالخطر دوما.

 

 

سكاي نيوز 

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