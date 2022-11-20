شاهد .. حقيقة فيديو تكرار حادثة دوران الحيوانات عكس عقارب الساعة في روسيا

الوكيل الإخباري - بعد أيام من انتشار مقطع فيديو لسلوك غريب اتبعه قطيع من الأغنام في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين ، تداول متابعون مقطع فيديو لقطيع من غزلان "الرنة" تقوم بذات السلوك على الجليد في احدى المدن الروسية .

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وحول صحة هذا الفيديو تبين أن الفيديو التقط في 24 مارس 2021 ، شمال غرب روسيا بطائرة بدون طيار في الدائرة القطبية الشمالية لرقصة واقية لغزلان " الرنة " وفقا لصحيفة "الديلي ميل البريطانية".



والتقط هذا الفيديو حينما اقترب طبيب بيطري من الغزلان محاولاً إعطائهم لقاحات الجمرة الخبيثة ، مما اصاب القطيع بالفزع وادى لقيامهم بهذا السلوك .



ويفسر هذا السلوك "الرقصة الواقية" هي في الواقع مناورة وقائية: عندما يشعر القطيع بوجود خطر ، يتدافع الذكور البالغون في دائرة يمكن أن تربك مجموعات الذئاب والدببة والحيوانات المفترسة الأخرى .