السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

مطالب باستقالة جورج قرداحي

إغلاق دور السينما لمواجهة تفشي فيروس كورونا في الصين

مصرف سوريا المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بأربعة أصفار

جابر: الأردن ينفق 2.5 مليار دينار سنوياً لتوفير الخدمات الصحية

وزارة الداخلية : إبعاد العمالة غير الحاصلة على لقاح كورونا خارج البلاد

معركة هيمنة بين بتكوين وإيثريوم

حريق أشجار في منطقة البحاث

جمعية الصرافين: نشاط ضعيف لسوق الصرافة المحلية

وسم جورج قرداحي يتصدر تويتر في المملكة

الجامعة العربية: لبنان قادر على وضع حد لتدهور العلاقات مع دول الخليج

السبت، 30-10-2021 10:35 ص

شاهد ...حمم بركان لا بالما مستمرة في التوهج

image (4)


الوكيل الإخباري - يواصل البركان المشتعل في جزيرة لا بالما الإسبانية قذف حممه المنصهرة، التي شقّت دروباً حمراء متوهجة في أخاديد الجزيرة الواقعة بالأرخبيل الكناري الإسباني.

ومؤخراً ازدادت كثافة الحمم التي يقذفها البركان من أحشائه بعد انهيار الجزء الشمالي من فوهته، مما أدى إلى حدوث انفجارات مدوية.

اضافة اعلان


ويرجّح الخبراء أن تستمر ثورة هذا البركان لمدة ثلاثة أشهر.


بركان لا بالما، الذي بدأ نشاطه الشهر الماضي، دمّر حتى الآن أكثر من ألفي مبنى وأتلف عدداً كبيراً من الأشجار، ودفع الآلاف من سكّان الجزيرة إلى النزوح بعيداً عن ديارهم، بحسب "يورونيوز"

 

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

بمشهد ظريف ..قرد يسرق نظارات رجل ويرفض اعادتها إلا بمكافأة

1784401-573826801

أسماك القرش لا تميز بين البشر والحيوانات بسبب ضعف البصر

16354737562734019

بريطانيا... الكشف عن سجن سري داخل مدرج روماني - صورة

image (3)

شاهد ...فساتين وسيارات وجداريات من الشوكولاتة بمعرض في باريس

image (2)

مصري ينتقم من طليقته وعريسها ليلة زواجهما

medium_2021-10-29-18f7f0fe62

اكتشاف أسرار جديدة حول بقعة المشتري

أخبار متعلقة
C7477671-D70F-4EB0-AC19CCE9D5BC02AA_source

بركان في البر وآخر في البحر غضب الطبيعة يمتد من أوروبا لآسيا - فيديو

616feec24236042fac474ebf

مستخدمو الإنترنت يعثرون على جزيرة غامضة وسط المحيط في خرائط غوغل