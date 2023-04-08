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السبت، 08-04-2023 09:04 ص

شاهد ردة فعل معتمرة بعدما تمكنت من تقبيل الحجر الأسود

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو فرحة معتمرة بعد تقبيلها الحجر الأسود.

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وأظهر الفيديو المعتمرة تقوم بتقبيل الحجر الأسود، بعدما سمح لها رجال الأمن بالوصول إلى الحجر.

وأبان الفيديو المعتمرة وهي تتحرك، في محيط الكعبة معبرة عن فرحتها، بحركات لا إرادية تدل على سعادتها .


وحظي المقطع بإعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للمعتمرة بأن يتقبل منها الله ، كما أشادوا بموقف رجال الأمن.

 

وعلق مغرد قائلا : “فعلا أسلوب راقي جداً ينم عن وعي واحترام لامرأة، الحقيقة جزاهم الله خيرا علي جهودهم.”

 


 

الامارات اليوم

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