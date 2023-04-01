شاهد.. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في الحرم المكي في تاسع أيام رمضان

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك .



وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .

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والجدير بالذكر أن هذا الزحام اللافت يتكرر مرارًا فجر كل جمعة بين المعتمرين في صحن الطواف .





مشاهد مباشرة من الحرم المكي في تاسع أيام شهر رمضان المبارك pic.twitter.com/mDd5CBUffY فيديو | زحام الخير في أطهر بقاع الأرض..مشاهد مباشرة من الحرم المكي في تاسع أيام شهر رمضان المبارك #الإخبارية March 31, 2023

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