شاهد.. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في الحرم المكي في تاسع أيام رمضان

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك .
وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .
والجدير بالذكر أن هذا الزحام اللافت يتكرر مرارًا فجر كل جمعة بين المعتمرين في صحن الطواف .
فيديو | زحام الخير في أطهر بقاع الأرض..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 31, 2023
مشاهد مباشرة من الحرم المكي في تاسع أيام شهر رمضان المبارك #الإخبارية pic.twitter.com/mDd5CBUffY
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