السبت 01-04-2023
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السبت، 01-04-2023 09:54 ص

شاهد.. جموع غفيرة للطائفين والمعتمرين في الحرم المكي في تاسع أيام رمضان

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو الزحام اللافت بين المعتمرين وهم يؤدون فريضتهم، في صحن الطواف طالبين رجاء المثوبة من الله عز وجل وقانعون بعطائه، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك .

وأظهر الفيديو الجموع الكبيرة من المعتمرين وهم يطيفون حول الكعبة المشرفة في أجواء ليلية روحانية مليئة بالسكون والهدوء .

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والجدير بالذكر أن هذا الزحام اللافت يتكرر مرارًا فجر كل جمعة بين المعتمرين في صحن الطواف .

 

 

 

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