شاهد..سرقة في وضح النهار بحيلة الطعام المنوم في الهند

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند فيديو لسرقة سيدة، بعدما تم تنويمها من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم.

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نشرت "إنديا توداي" فيديو لسرقة امرأة تم تنويمها في وضح النهار من قبل عصابة باستخدام طعام يحتوي على منوّم،



وتظهر في الفيديو ، سيدة جالسة في موقف للحافلات تدخل في محادثة مع سيدتين تقدمان لها طعاما قال رواد مواقع التواصل .



وشعرت المرأة بالدوار، بعد تناولها الطعام الذي يحتوي على منوّم، ثم غطت لاحقا في النوم".

ووفق الفيديو، الذي بثته سكاي نيوز عربية، يقوم أفراد العصابة بسرقة المرأة، بعد تنويمها وأخذ كل ما معها من مجوهرات وهاتف ونقود، ثم مغادرة المكان بسرعة عبر سيارة كانوا يستقلونها.





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