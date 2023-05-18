شاهد.. سلحفاة تعبر طريقا سريعا تتسبب بحادث في فلوريدا

الوكيل الإخباري - تسببت سلحفاة في ولاية فلوريدا بحصول حادث تصادم بين عدد من السيارات، بعدما توقف سائق فجأة في منتصف طريق سريع مزدحم ليفسح الطريق لها حيث كانت تعبر الشارع.





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وأوضح مكتب شرطة مقاطعة والتون أن حادث الاصطدام شمل عدة مركبات منها شاحنة بيك أب والعديد من السيارات الأخرى، يوم الثلاثاء، على طول الطريق 331 بالولايات المتحدة.

فيما انحرفت إحدى السيارات في المسرب الأيمن أمام النصف، والتي لم تكن قادرة على الفرامل في الوقت المناسب واصطدمت الشاحنة بمركبات متعددة، بما في ذلك الشاحنة الصغيرة.



كما أظهر الفيديو سلحفاة تصل إلى الطريق الأوسط مع وقوع الحادث.



وقال المسؤولون إنه بينما لم يكن لدى السائق نوايا سيئة، فإن محاولة تجنب أو إيقاف حيوان على طريق مزدحم يمكن أن يتسبب في إصابات تهدد حياة سائقي السيارات.



وأشار مكتب العمدة إلى أن السلحفاة نجت أيضاً من الحادث.

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