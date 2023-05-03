لحظات تحبس الأنفاس.. شاهد ما فعله طيار أرجنتيني بطائرته قرب الأرض

الوكيل الإخباري- تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو ظهرت فيه طائرة تُحلّق على مسافة قريبة من الأرض، بينما يحاول قائدها تنفيذ الهبوط بشكل آمن، حتى إنها كادت تسقط على السيارات.

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التقطت كاميرات المراقبة الموجودة في أحد مطارات الأرجنتين، لحظة تحليق طائرة بشكل قريب جدًا من الأرض، حتى كادت تسقط فوق السيارات، ما سبّب حالة من القلق والذعر لجميع الموجودين في أرض المطار، لا سيما سائقي هذه السيارات.



وظهرت الطائرة وهي تُحلق بشكل مضطرب جدًا وتتمايل يمينًا ويسارًا دون اتزان، وبحركة عشوائية حتى كادت تصطدم بالسيارات أسفلها، وظلت على هذا الوضع لعدة ثوانٍ، حتى تمكّن قائدها من إحكام سيطرته وتنفيذ الهبوط بعدها بسلام دون إحداث أي خسائر.



وانقسمت ردود فعل رواد مواقع التواصل بشأن الفيديو، إذ رأى بعضهم أنه عمل بطولي ومهارة شديدة من الطيّار، في حين رأى البعض الآخر أن الموقف عابر لا يستحق الإشادة.





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