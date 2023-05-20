السبت 20-05-2023
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السبت، 20-05-2023 11:42 ص

شاهد عُماني يوزع أجهزة آيفون على ضيوفه ويحدث ضجة.. ما السبب؟

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الوكيل الإخباري - قام مشجع عماني لفريق مانشستر سيتي، بتوزيع عدد من أجهزة “آيفون” احتفالاً بهزيمة الريال على يد فريقه وخروجه من دور الأبطال.

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وتلقى ريال مدريد واحدة من أسوأ هزائمه على مدار تاريخ مشاركاته في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، بعد تعرضه لرباعية نظيفة أمام مضيفه مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.


وظهر المشجع العماني في مقطع فيديو متداول وهو يعدّ الأجهزة التي سيهديها لضيوفه، وهي 13 جهازاً بعدد بطولات ريال مدريد فرحاً بهزيمته.

 

 

 صفا 

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