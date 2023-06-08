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الخميس، 08-06-2023 12:35 م

شاهد فندق يباع في مزاد علني بـ186 مليون ريال في المدينة المنورة

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو عملية بيع فندق الواقع في حي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، خلال مزاد علني، بمبلغ وصل إلى 186 مليون ريال.

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ويُظهر الفيديو عدداً من رجال الأعمال وهم يحضرون المزاد، في حين يتواجد شخص على الفندق يبدو حرجاً.


وقام رجل الأعمال عبدالله بن إسحاق المصباحي بشراء الفندق بالمبلغ المذكور.

 

وتبلغ مساحة الفندق 720 متر مربع ويصل سعر المتر المربع إلى 258 ألف ريال.

 

 

 

 المرصد

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