شاهد فندق يباع في مزاد علني بـ186 مليون ريال في المدينة المنورة

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو عملية بيع فندق الواقع في حي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، خلال مزاد علني، بمبلغ وصل إلى 186 مليون ريال.

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ويُظهر الفيديو عدداً من رجال الأعمال وهم يحضرون المزاد، في حين يتواجد شخص على الفندق يبدو حرجاً.



وقام رجل الأعمال عبدالله بن إسحاق المصباحي بشراء الفندق بالمبلغ المذكور.

وتبلغ مساحة الفندق 720 متر مربع ويصل سعر المتر المربع إلى 258 ألف ريال.





وين اللي يقولون العقار انهار !؟ تم بيع فندق مزاد #رؤى_طيبة على رجل الاعمال عبدالله بن اسحاق المصباحي بمبلغ ١٨٦ مليون ريال سعودي وتبلغ مساحة الفندق ٧٢٠ متر وبلغ سعر المتر ٢٥٨ الف ريالوين اللي يقولون العقار انهار !؟ pic.twitter.com/E0oSR8APkF June 7, 2023

ولله الحمد تم بيع فندق روئ طيبه بالمدينه المنوره بمبلغ 173250000 نبارك للمشتري ونبارك لشركة ادير وللجميع نجاح المزاد . pic.twitter.com/Wvp8tlaioh June 7, 2023

المرصد